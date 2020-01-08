Коллектив Кивиылиской школы забастовку в понедельник не начнет

Во вторник власти волости Люганузе и представители учителей пришли к соглашению, что если волостной старейшина Виктор Рауам и экс-директор Хейди Уусталу договорятся начать переговоры, то педагогический коллектив отменит запланированную забастовку.

Во вторник стало известно, что старейшина собирается предложить Уусталу исполнять обязанности директора до конца учебного года.

Как мы уже сообщали, освободить от должности директора Кивиылиской первой средней школы Хейди Уусталу было решено из-за того, что она разрешила провести в помещениях школы собрание молодежного крыла Партии реформ, где якобы попытались организовать смену власти в Кивиыли.

В Кивиыли сейчас находятся у власти Центристская партия и Isamaa, Уусталу же является членом Партии реформ. Сам педагог утверждает, что не проводила никакой пропаганды.