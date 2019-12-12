Коллектив Кивиылиской школы проведет в защиту директора забастовку

"Так как на вчерашних переговорах с волостной управой стороны остались на своих позициях, то мы пойдем в своей борьбе дальше. В следующий вторник в нашей школе состоится предупредительная забастовка. О детях в это время позаботятся", - такое сообщение появилось на школьной страничке в Facebook.
Забастовка пройдет в ближайший вторник с 11.45 до 12.45.
Старейшина волости Люганузе Виктор Рауам встретился в среду в помещениях управы с попечительским советом средней школы и представителями педагогического коллектива, чтобы обсудить увольнение Хейди Уустал.
Рауам заверил Delfi, что собрание было конструктивным, но разногласия по-прежнему сохранились. "Рабочие отношения с Уустал были, как и с любым другим работником. Обе стороны высказали свое мнение. Доверие потеряно. Я не вижу возможности для восстановления", - сказал Рауам.
На прошлой неделе волостная управа освободила директора Кивиылиской первой средней школы от должности в связи с тем, что она разрешила использовать помещения школы молодежной организации Партии реформ.
Такая мера вызвала у многих недовольство, в защиту Уустал выступили как члены попечительского совета школы, Совет директоров школ, выпускники школы, так и работники учебного заведения.
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