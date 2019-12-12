Коллектив Кивиылиской школы проведет в защиту директора забастовку

"Так как на вчерашних переговорах с волостной управой стороны остались на своих позициях, то мы пойдем в своей борьбе дальше. В следующий вторник в нашей школе состоится предупредительная забастовка. О детях в это время позаботятся", - такое сообщение появилось на школьной страничке в Facebook.

Забастовка пройдет в ближайший вторник с 11.45 до 12.45.

Старейшина волости Люганузе Виктор Рауам встретился в среду в помещениях управы с попечительским советом средней школы и представителями педагогического коллектива, чтобы обсудить увольнение Хейди Уустал.

Рауам заверил Delfi, что собрание было конструктивным, но разногласия по-прежнему сохранились. "Рабочие отношения с Уустал были, как и с любым другим работником. Обе стороны высказали свое мнение. Доверие потеряно. Я не вижу возможности для восстановления", - сказал Рауам.

На прошлой неделе волостная управа освободила директора Кивиылиской первой средней школы от должности в связи с тем, что она разрешила использовать помещения школы молодежной организации Партии реформ.

Такая мера вызвала у многих недовольство, в защиту Уустал выступили как члены попечительского совета школы, Совет директоров школ, выпускники школы, так и работники учебного заведения.