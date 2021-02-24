КОЛЛАПС НА ДОРОГАХ | За сутки произошло почти 300 аварий. Сегодня ситуация в некоторых местах повторится

На обслуживание дорог брошены все силы, однако следует принимать во внимание, что на стабилизацию ситуации нужно время. Таким образом, сложные условия будут наблюдаться как минимум в течение сегодняшнего дня на дорогах местного значения и на дорогах с гравийным покрытием.

Всего с 6 утра вчерашнего дня до 6 утра сегодняшнего в Центр тревоги поступило 275 сообщений об авариях. Всего пострадало пять человек. Больше всего сообщений — 177 — поступило из Таллинна.

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