КОЛЛАПС НА ДОРОГАХ | За сутки произошло почти 300 аварий. Сегодня ситуация в некоторых местах повторится
Транспортный департамент сообщил, что с 09:00 24 февраля дорожные условия более не являются сложными, однако на второстепенных дорогах, особенно с гравийным покрытием условия по-прежнему очень тяжелые.
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