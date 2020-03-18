Количество зараженных коронавирусом в Эстонии выросло до 258 человек

По состоянию на утро 18 марта в Эстонии коронавирус выявлен у 258 человек.
Всего за сутки было выявлено 33 зараженных.
С 31 января в общей сложности было проведено 2020 тестов на COVID-19.
У большинства инфицированных болезнь протекает довольно легко. Трое заразившихся коронавирусом находятся на стационарном лечении. У двоих болезнь протекает в легкой форме, у одного — в более тяжелой. Пациенты находятся в Пярнуской больнице и Клинике Тартуского университета.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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