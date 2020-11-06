06.11.2020, 07:43
Количество заболевших COVID-19 в эстонских тюрьмах растет
Коронавирус распространяется в эстонских тюрьмах быстрыми темпами.
Коронавирус распространяется в эстонских тюрьмах быстрыми темпами.
По состоянию на вчерашний вечер в Таллиннской тюрьме COVID-19 был диагностирован у одного заключенного и пяти работников.
В Вируской тюрьме заболело в общей сложности 165 заключенных и четыре работника.
Трое заключенных на данный момент находятся на больничном лечении. У 63 отсутствуют какие-либо жалобы, у остальных наблюдаются симптомы простуды и нарушения обоняния и вкуса.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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