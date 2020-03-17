Количество инфицированных коронавирусом в Эстонии выросло до 225 человек(36)
Согласно только что поступившей информации, по состоянии на сегодняшнее утро в Эстонии коронавирус диагностирован уже у 225 человек.
Согласно только что поступившей информации, по состоянии на сегодняшнее утро в Эстонии коронавирус диагностирован уже у 225 человек.
Всего начиная с 31 января в Эстонии было проведено 1625 тестов на COVID-19.
У большей части инфицированных наблюдаются легкие симптомы. Больше всего заболевших в Харьюмаа и Сааремаа.
Средний инфицированный — человек средних лет. С точки зрения половой принадлежности особого перевеса в какую-либо сторону не наблюдается. Детей и пожилых людей среди зараженных мало.
Скорая помощь сосредоточилась прежде всего на оказании помощи и взятии анализов в людей с тяжелой симптоматикой.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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