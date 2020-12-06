Количество госпитализированных с COVID-19 будет расти. Больницы не исключают полной остановки планового лечения

По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Урмаса Суле, в общегосударственном масштабе установлены квоты на число пациентов с COVID-19, которых должны быть готовы принять больницы: "По положению на утро субботы госпитализированы 239 пациентов, и это число, без сомнения, увеличится. А если в больницах растет число [инфекционных] пациентов, то это означает индивидуальные изменения в каждой больнице, которые они должны будут провести. Это повлияет и на плановое лечение".
Старкопф сообщил, что в Клинике Тартуского университета не исключено закрытие с понедельника двух-трех операционных, чтобы перенаправить работающий в них персонал к пациентам в интенсивной терапии, и это произойдет за счет откладывания плановых операций.
Пеэду в свою очередь сказал, что в случае PERH переход на более высокий уровень готовности (A4) означает создание 15 дополнительных обычных койко-мест для пациентов с COVID-19 и увеличение числа мест в интенсивной терапии с 14 до 28, что также "очень сильно ограничит плановую хирургию".
Оценивая более длительную перспективу, Старкопф счел вероятным полную приостановку планового лечения: "Нынешние прогнозы говорят, что у нас в Эстонии число нуждающихся в госпитализации увеличится до 300-600. Сегодня (по положению на 4 декабря — ред.) в госпитализации нуждаются 220 человек. Это означает, что число больных утроится. Это означает прекращение любого планового лечения в больнице", — пояснил он.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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