Количество госпитализированных с COVID-19 будет расти. Больницы не исключают полной остановки планового лечения

По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Урмаса Суле, в общегосударственном масштабе установлены квоты на число пациентов с COVID-19, которых должны быть готовы принять больницы: "По положению на утро субботы госпитализированы 239 пациентов, и это число, без сомнения, увеличится. А если в больницах растет число [инфекционных] пациентов, то это означает индивидуальные изменения в каждой больнице, которые они должны будут провести. Это повлияет и на плановое лечение".

Старкопф сообщил, что в Клинике Тартуского университета не исключено закрытие с понедельника двух-трех операционных, чтобы перенаправить работающий в них персонал к пациентам в интенсивной терапии, и это произойдет за счет откладывания плановых операций.

Пеэду в свою очередь сказал, что в случае PERH переход на более высокий уровень готовности (A4) означает создание 15 дополнительных обычных койко-мест для пациентов с COVID-19 и увеличение числа мест в интенсивной терапии с 14 до 28, что также "очень сильно ограничит плановую хирургию".

Оценивая более длительную перспективу, Старкопф счел вероятным полную приостановку планового лечения: "Нынешние прогнозы говорят, что у нас в Эстонии число нуждающихся в госпитализации увеличится до 300-600. Сегодня (по положению на 4 декабря — ред.) в госпитализации нуждаются 220 человек. Это означает, что число больных утроится. Это означает прекращение любого планового лечения в больнице", — пояснил он.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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