Количество автомобилей на улицах Таллинна снизилось на треть
Из-за местного распространения коронавируса автомобильная нагрузка на городские улицы снизилась, по сравнению с концом марта и апрелем прошлого года, почти на 30%.
Из-за местного распространения коронавируса автомобильная нагрузка на городские улицы снизилась, по сравнению с концом марта и апрелем прошлого года, почти на 30%.
По словам вице-мэра Андрея Новикова, с началом кризиса также существенно снизилось и количество пассажиров общественного транспорта: на данный момент оно остается стабильным, показывая минимальную тенденцию к росту.
”Несмотря на дополнительные меры по дезинфекции общественного транспорта, призываю горожан пользоваться личным транспортом, будь то автомобиль, велосипед и т.п.”, — сказал Андрей Новиков.
Вице-мэр добавил, что несмотря на то, что сейчас проезд в общественном транспорте бесплатен для всех, количество пассажиров на линиях уменьшилось в среднем на 80%.
Заполняемость городских линий, по сравнению с минувшей неделей, выросла на семи маршрутах: 15, 18, 18A, 30, 51, 55 и 73, и снизилась на четырех: 53, 66, 67 и 68. По словам Андрея Новикова, город может регулировать заполняемость, используя вместо обычных автобусов сдвоенные. Также вместо трамваев типа KT4 используются трамваи типа KT6. Таллинн следит за ситуацией и в случае необходимости готов повысить пропускную способность на нужных маршрутах.
Меры, принятые Таллинном для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, перечислены на здесь.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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