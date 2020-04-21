Количество автомобилей на улицах Таллинна снизилось на треть

По словам вице-мэра Андрея Новикова, с началом кризиса также существенно снизилось и количество пассажиров общественного транспорта: на данный момент оно остается стабильным, показывая минимальную тенденцию к росту.

”Несмотря на дополнительные меры по дезинфекции общественного транспорта, призываю горожан пользоваться личным транспортом, будь то автомобиль, велосипед и т.п.”, — сказал Андрей Новиков.

Вице-мэр добавил, что несмотря на то, что сейчас проезд в общественном транспорте бесплатен для всех, количество пассажиров на линиях уменьшилось в среднем на 80%.

Заполняемость городских линий, по сравнению с минувшей неделей, выросла на семи маршрутах: 15, 18, 18A, 30, 51, 55 и 73, и снизилась на четырех: 53, 66, 67 и 68. По словам Андрея Новикова, город может регулировать заполняемость, используя вместо обычных автобусов сдвоенные. Также вместо трамваев типа KT4 используются трамваи типа KT6. Таллинн следит за ситуацией и в случае необходимости готов повысить пропускную способность на нужных маршрутах.

Меры, принятые Таллинном для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, перечислены на здесь.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!