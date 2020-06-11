Коктейль из алкоголя и наркотиков: что принимал Лихулаский стрелок перед преступлением?

Что принимал Лихулаский стрелок? Полиция отметила, что уровень содержания алкоголя в крови Таррасте был сравнительно низкий — 0,2 промилле. Однако также было сказано, что он употреблял успокоительные, а возможно и наркотические вещества. Экспертиза должна быть готов в пятницу или же не позднее начала следующей недели.

Eesti Päevaleht попросил психиатра-нарколога Яануса Муммала гипотетически объяснить, что с человеком может сделать употребление алкоголя и успокаивающих веществ одновременно.

По словам Муммала, смешивание веществ всегда может вызвать неожиданные реакции, а то, как отреагирует мозг — индивидуально для каждого человека.

"Зависит от того, что смешивают, но одно точно — это усиливает опьянение. Другими словами — при приеме успокоительных опьянение усиливается", — сказал он. Муммал отметил, что даже при употреблении алкоголя советуют не смешивать разные его типы.

Например, люди употребляющие алкоголь вместе с кокаином или амфетамином могут стать более оживленными, а вот опиаты вызывают сонливость. Если принять все это разом — алкоголь, успокоительныЕ, опиаты или стимуляторы — то результат может стать еще более непредсказуемым.

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