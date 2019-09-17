Коклюш вернулся в Эстонию! Заразившуюся 16-летнюю девушку положили в больницу

В семье предпринимательницы Кайе (имя изменено — прим. авт.) во второй половине августа двое детей начали сильно кашлять. Семейный врач послушал легкие, все было в порядке, анализ крови тоже не показал воспаления.

Через пару недель семейный врач сделал ее 13-летнему сыну анализ на коклюш, и он дал положительный результат. Ребенок был вакцинирован, но последняя вакцина, которая вводится в 15-16 лет, еще не была им получена.

16-летняя дочь Кайе получила последнюю дозу вакцины против коклюша весной. Но на прошлой неделе и у нее начались такие же приступы кашля. При первом приступе ей вызвали скорую, а в следующий раз поехали в отделение экстренной медицины. Девушку оставили в больнице. Клиническая картина соответствовала коклюшу, но он протекал легче, потому что ребенок был только что вакцинирован.

"Да, паника началась", — отмечает семейный врач Ээро Мерилинд, к которому в понедельник приходило на прием несколько детей с подозрением на коклюш. Хотя дети были вакцинированы, все они знали, что в школе распространяется заболевание, и были очень встревожены.

По словам Мерилинда, он на всякий случай взял у одного ребенка анализ на коклюш, но считает, что вакцинированные дети не должны бояться коклюша.

"Советую вакцинироваться", — дает Мерилинд совет для успокоения тревоги.

Большая опасность, чем детям, грозит взрослым, которые десятки лет не были ревакцинированы против коклюша. После вакцинации иммунитет против коклюша длится примерно пять-семь лет, также в течение жизни им можно заболеть больше одного раза. Поэтому должны ревакцинироваться все взрослые, а особенно те, кто работает в детском саду, школе или медицинском учреждении.