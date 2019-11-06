Кохтла-Ярвескую госгимназию за пару месяцев покинула десятая часть учеников

"Могу сказать, что причины у покинувших школу были самые разные: нашлись и те, у кого не было достаточно мотивации или желания учиться на эстонском языке, поскольку они планируют продолжить учебу за рубежом", — сказал "Актуальной камере" руководитель отдела школьной сети Министерства образования и науки Райво Труммал.

Представители министерства отмечают наличие проблемы в требованиях к владению языком. Решения как сделать так, чтобы русскоязычный школьник мог учиться в гимназии по госпрограмме, пока нет.

"Как я вижу, если из какой-то школы поступают ученики с одной проблемой, то надо изучить, что именно за пробел там имеется. Требуется ли повысить квалификацию учителей, либо поменять методику, либо и то, и другое?" — сказал Труммал, отметив, если родители или школьник не смогут найти общий язык с руководством госгимназии, то они имеют право обратиться за помощью в министерство напрямую.