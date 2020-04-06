Кого лечить в первую очередь? Комитеты больниц по этике сформулировали рекомендации на случай усиления кризиса

На этих выходных в больницы поступят принципы деятельности клинической этики, исходя из которых в дальнейшем следует распределять ограниченные ресурсы здравоохранения, если пандемия COVID-19 еще расширится.
"Такое предусмотрительное поведение в кризисной ситуации является логичным шагом, чтобы быть готовыми к сценариям, которые, надеемся, в Эстонии никогда не осуществятся и во избежание которых может внести свой вклад каждый житель Эстонии, если он остается дома, соблюдает правила чрезвычайного положения и заботится о том, чтобы коронавирус не распространялся, — сказал один из авторов принципов деятельности, член совета по этике Северо-Эстонской региональной больницы доктор Кристо Эриксон. — Наша общая ответственность стоять за то, чтобы в какой-нибудь эстонской больнице не возникло нехватки ресурсов и врачам не пришлось начать принимать этически тяжелые решения. Со своей стороны могу заверить, как врачи мы и в самой критической ситуации, безусловно, сделаем все для того, чтобы спасти жизнь каждого человека".
Некоторые важные выдержки из принципов:
В случае ограниченных ресурсов главным критерием приоритизации пациентов является прогноз успешности их лечения и будущего качества жизни, обдумывание которого должно происходить так тщательно, как только возможно, учитывая актуальное клиническое состояние пациента, сопутствующие заболевания, его общее состояние здоровья, другие релевантные с точки зрения прогноза показатели и волю пациента.
В катастрофической ситуации в первую очередь заботятся о тех пациентах, вероятность выживания которых и прогноз выздоровления (после интенсивной терапии) больше. Роль может играть и аргумент эффективности медицинской услуги — оказание помощи какому пациенту окажет более быстрое и сильное влияние, — чтобы обеспечить медицинские ресурсы следующим нуждающимся в помощи.
Принцип равного обращения требует, что со всеми пациентами обращаются равным образом. При этому при распределении ресурсов в экстренной ситуации нужно иметь в виду не только больных COVID-19, а всех пациентов, которые нуждаются в лечении.
В случае пандемии COVID-19 главными критериями назначения или продолжения интенсивной терапии должны быть медицинская перспектива успешности лечения и прогноз будущего качества жизни. Хотя известно, что главным фактором, который влияет на успешность лечения, являются сопутствующие и хронические заболевания, и статистически старший возраст чаще связывают с сопутствующими и хроническими заболеваниями, в случае COVID-19, подобно обычной ситуации, тоже нельзя дискриминировать пациентов на основании возраста.
При принятии решений относительно лечения пол, национальность, социальный статус человека не должны играть никакой роли. Следующий из прав человека запрет на дискриминацию не теряет своей силы и в экстренной ситуации. Во время кризиса следует обращать отдельное внимание на коммуникацию с пациентом и его близкими. По возможности больницам стоит обдумать привлечение для этого дополнительного ресурса (например, психологов, душепопечителей, священнослужителей и других помощников).
Работники здравоохранения делают все возможное, чтобы выяснить волю пациента (сегодняшнюю, ранее выраженную или предполагаемую волю) и соблюсти ее, и обговорить с пациентом (или в случае неспособности пациента принимать решения с его близкими) план его лечения. У пациента следует по возможности заранее узнать его волю и предпочтения и обговорить, что делать, если ситуация станет критической.
Информирование близких пациента особенно необходимо тогда, когда активное лечение решают прервать и устанавливают план паллиативного лечения или когда проводят связанные с окончанием жизни процедуры. Работники медицинских учреждений понимают, что речь идет о сообщении о тяжелых решениях и плохих новостях, и их способ коммуникации понимающий, поддерживающий и эмпатический.
Чтобы обеспечить лечение пациентов, обращают повышенное внимание на защиту работников здравоохранения, потому что успешность борьбы с пандемией зависит от сохранения их здоровья. Потеря каждого трудоспособного работника здравоохранения означает потерю в лечении всех пациентов.
Если при расширении пандемии COVID-19 больше не будет хватать ресурсов всем пациентам, начало и продолжение интенсивной терапии будут оценивать заново по прибытии каждого пациента, обеспечивая равное обращение с новыми и уже находящимися на лечении пациентами и пациентами с COVID-19 и другими заболеваниями. Все решения принимают консилиумом; аргументируют, документируют и сообщают близким.
При прерывании активного лечения делают все возможное, чтобы уменьшить страдания пациента и обеспечить человечное и заботливое обращение с ним.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
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