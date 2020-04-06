06.04.2020, 16:03

Кого лечить в первую очередь? Комитеты больниц по этике сформулировали рекомендации на случай усиления кризиса

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Joel Starkopf ja kunstlik kooma
Foto: Hendrik Osula

На этих выходных в больницы поступят принципы деятельности клинической этики, исходя из которых в дальнейшем следует распределять ограниченные ресурсы здравоохранения, если пандемия COVID-19 еще расширится.

"Такое предусмотрительное поведение в кризисной ситуации является логичным шагом, чтобы быть готовыми к сценариям, которые, надеемся, в Эстонии никогда не осуществятся и во избежание которых может внести свой вклад каждый житель Эстонии, если он остается дома, соблюдает правила чрезвычайного положения и заботится о том, чтобы коронавирус не распространялся, — сказал один из авторов принципов деятельности, член совета по этике Северо-Эстонской региональной больницы доктор Кристо Эриксон. — Наша общая ответственность стоять за то, чтобы в какой-нибудь эстонской больнице не возникло нехватки ресурсов и врачам не пришлось начать принимать этически тяжелые решения. Со своей стороны могу заверить, как врачи мы и в самой критической ситуации, безусловно, сделаем все для того, чтобы спасти жизнь каждого человека".

Некоторые важные выдержки из принципов:

  • В случае ограниченных ресурсов главным критерием приоритизации пациентов является прогноз успешности их лечения и будущего качества жизни, обдумывание которого должно происходить так тщательно, как только возможно, учитывая актуальное клиническое состояние пациента, сопутствующие заболевания, его общее состояние здоровья, другие релевантные с точки зрения прогноза показатели и волю пациента.
  • В катастрофической ситуации в первую очередь заботятся о тех пациентах, вероятность выживания которых и прогноз выздоровления (после интенсивной терапии) больше. Роль может играть и аргумент эффективности медицинской услуги — оказание помощи какому пациенту окажет более быстрое и сильное влияние, — чтобы обеспечить медицинские ресурсы следующим нуждающимся в помощи.
  • Принцип равного обращения требует, что со всеми пациентами обращаются равным образом. При этому при распределении ресурсов в экстренной ситуации нужно иметь в виду не только больных COVID-19, а всех пациентов, которые нуждаются в лечении.
  • В случае пандемии COVID-19 главными критериями назначения или продолжения интенсивной терапии должны быть медицинская перспектива успешности лечения и прогноз будущего качества жизни. Хотя известно, что главным фактором, который влияет на успешность лечения, являются сопутствующие и хронические заболевания, и статистически старший возраст чаще связывают с сопутствующими и хроническими заболеваниями, в случае COVID-19, подобно обычной ситуации, тоже нельзя дискриминировать пациентов на основании возраста.
  • При принятии решений относительно лечения пол, национальность, социальный статус человека не должны играть никакой роли. Следующий из прав человека запрет на дискриминацию не теряет своей силы и в экстренной ситуации. Во время кризиса следует обращать отдельное внимание на коммуникацию с пациентом и его близкими. По возможности больницам стоит обдумать привлечение для этого дополнительного ресурса (например, психологов, душепопечителей, священнослужителей и других помощников).
  • Работники здравоохранения делают все возможное, чтобы выяснить волю пациента (сегодняшнюю, ранее выраженную или предполагаемую волю) и соблюсти ее, и обговорить с пациентом (или в случае неспособности пациента принимать решения с его близкими) план его лечения. У пациента следует по возможности заранее узнать его волю и предпочтения и обговорить, что делать, если ситуация станет критической.
  • Информирование близких пациента особенно необходимо тогда, когда активное лечение решают прервать и устанавливают план паллиативного лечения или когда проводят связанные с окончанием жизни процедуры. Работники медицинских учреждений понимают, что речь идет о сообщении о тяжелых решениях и плохих новостях, и их способ коммуникации понимающий, поддерживающий и эмпатический.
  • Чтобы обеспечить лечение пациентов, обращают повышенное внимание на защиту работников здравоохранения, потому что успешность борьбы с пандемией зависит от сохранения их здоровья. Потеря каждого трудоспособного работника здравоохранения означает потерю в лечении всех пациентов.
  • Если при расширении пандемии COVID-19 больше не будет хватать ресурсов всем пациентам, начало и продолжение интенсивной терапии будут оценивать заново по прибытии каждого пациента, обеспечивая равное обращение с новыми и уже находящимися на лечении пациентами и пациентами с COVID-19 и другими заболеваниями. Все решения принимают консилиумом; аргументируют, документируют и сообщают близким.
  • При прерывании активного лечения делают все возможное, чтобы уменьшить страдания пациента и обеспечить человечное и заботливое обращение с ним.

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