18.04.2020, 12:05

Когда восстановят плановое лечение и обучение в школах? Доктор Попов: эпидемия еще не отступила, мы имеем дело с кульминационным периодом

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дополнено в 13:30
EST 8
Eriolukorra kriisibriif 08.04.2020
Arkadi PopovFoto: Jaanus Lensment

Медицинский руководитель чрезвычайного положения кризисного штаба Департамента здоровья и руководитель центра скорой помощи Северо-Эстонской Региональной больницы Аркадий Попов и представитель Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс рассказывают о ситуации в стране, тестировании, школьных каникулах и изменениях в образовании.

По словам Попова, число людей, которым требуется госпитализация, сокращается, что является положительным знаком. Стабильным остается и число людей, подключенных к дыхательному аппарату.

Что касается восстановления планового лечения, то начиная с 21 апреля, если ситуация в Эстонии будет оставаться стабильной, то планируется начать уменьшать ограничения. Сейчас разрабатывается документ с требованиями к безопасности для партнеров по сотрудничеству.

"Эпидемия еще не отступила, мы имеем дело с кульминационным периодом, который сейчас проходим", - подчеркнул Попов и добавил, что нужно следовать правилам самоизоляции и социальная активность должна оставаться ограниченной.

"И конечно же нужно учитывать, что людям нужно плановое, как стационарное, так и амбулаторное лечение. Мы можем пойти людям на встречу, но с определенными ограничениями", — сказал он.

Самый важный принцип восстановления планового лечения - безопасность, как для пациентов, так и для медиков.

"К сожалению, люди должны учитывать, что все сразу не попадут на плановое лечение - просим у наших пациентов терпения. Требования довольно строгие. Люди должны знать, что им нужно будет заполнить декларацию о здоровье от Covid-19, прежде чем они придут на прием", - сказал он.

Решение о продолжении планового лечение будет принимать медицинский работник, к которому на осмотр придут пациенты. Точные детали станут известны, когда документ будет подписан.

Что касается отделений лечения Covid-19, то насчет их закрытия решения будут приниматься исходя из спроса.

Вице-канцлер по вопросам общего образования, школьной сети и молодежной политики Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс надеется, что молодежь будет придерживаться правил чрезвычайного положения и на школьных каникулах, которые заслужили все: ученики, учителя, родители.

Она подтвердила, что если эпидемия действительно пойдет на спад, то после 15 мая начнется переходный период, во время которого контактная учеба будет исключением и предназначена для тех, кто в ней больше всего нуждается: выпускникам школ и готовящимся к поступлению ученикам (9 и 12 классы) или тем, кому дистанционное обучение не подошло.

"Должна все же подчеркнуть, что для движения в сторону такого обыденного учебного процесса необходима гарантия безопасности как учеников, так и учителей. Мы исходим из того, что детей можно пустить обратно в школу только в случае, если это для них безопасно", - подчеркнула Винтер-Немвальтс.

Около 1000 детей "пропали", то есть не принимают участие в дистанционном обучении. Поиском таких детей занимаются местные самоуправления, а проблемой занимаются органы защиты детей и школы.

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