Когда включат столичные фонтаны?

В ближайшие дни специалисты "Парка Кадриорг" начнут массово открывать краны, и в небо взлетят струи фонтанов. Ко Дню Таллинна — 15 мая будут уже бить все фонтаны города.

"Обычно приведение в порядок фонтанов после "зимней спячки" начинается на третьей неделе апреля и занимает недели три, — рассказывает руководитель "Парка Кадриорг" Айн Ярве. — Сейчас уже летят в небо струи фонтанов у кинотеатра "Космос", на пруду Шнелли, на улице Харью, на Лебедином пруду и некоторые другие.

"Парк Кадриорг" несет ответственность за работу всех 42 фонтанов Таллинна.