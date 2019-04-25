Когда следует сходить с велосипеда на перекрестке и другие важные напоминания велосипедистам

Или даже если они знают правила, их интерпретация не совпадает с идеей закона. Результатом является необоснованное возмущение и агрессивное поведение в дорожном движении. Взаимное непонимание также было ярко продемонстрировано в пресс-релизе, присланном на прошлой неделе страховой компанией Gjensidige, чьи комментарии были полны оживленной дискуссии.

Например, был вопрос, действительно ли необходимо слезать с велосипеда на перекрестке, если по городу рядом едут два велосипедиста. Мы попросили дополнительных комментариев у представителя Департамента шоссейных дорог, Моники Хейнранд.

”Если велосипедисту нужно перейти дорогу, самый безопасный способ — это сойти с велосипеда и толкать его рядом с собой. При пересечении пешеходного перехода на велосипеде, перед выездом на проезжую часть следует на всякий случай снизить скорость, убедиться в безопасности движения и пересечь дорогу со скоростью пешехода. Следует принять во внимание, что едущие прямо водители не обязаны уступать дорогу велосипедисту. На проезжей части следует ехать на велосипеде как можно ближе к правому краю проезжей части, что позволяет другому транспорту безопасно проехать мимо велосипедиста. Таким образом, два велосипедиста определенно не могут ехать рядом по городской проезжей части, так как это поставит под угрозу как их самих, так и других участников дорожного движения”, пояснила руководитель отдела профилактики Департамента шоссейных дорог Моника Хейнрайд.