Когда следует сходить с велосипеда на перекрестке и другие важные напоминания велосипедистам

Безопасное движение начинается с взаимного уважения и соблюдения правил дорожного движения. Это означает, что водитель должен замечать и уважать велосипедиста, и так же должен вести себя велосипедист.
Несмотря на то, что в большинстве случаев Закон о дорожном движении предписывает, как именно следует действовать, всегда ожидается, что участник дорожного движения будет размышлять, исходя из данной ситуации. Мы принятии решений мы руководствуемся здравым смыслом, проявляем внимательность, и не настаиваем на своих правах любой ценой, если есть риск, что в результате кто-то пострадает.
Как было отмечено и в комментариях: главное — это отношение людей; никто не будет обижаться на различия, если у них есть причина, но один из самых важных аспектов безопасности — это уважать других и думать о них. Ведь если вы считаетесь с другими, вы помогаете создать более безопасную культуру движения.
Маарика Мюрк, руководитель отдела по рассмотрению ущербов Gjensidige, подчеркивает важность безопасности дорожного движения и напоминает: ”В дорожном движении мы также являемся примером для детей, которые только учатся вести себя в различных ситуациях. Будьте осторожны и подавайте хороший пример, знайте законы и не теряйте здравый смысл”.