25.04.2019, 12:20

Когда следует сходить с велосипеда на перекрестке и другие важные напоминания велосипедистам

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rus.delfi.ee
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Tramm, buss, jalgratas
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

Велосипед является идеальным транспортным средством для любых условий, но передвигающиеся на нем люди в дорожном движении часто встречаются с замешательством и недовольством. Закон достаточно точно определяет отношения между велосипедистами и водителями автомобилей, но зачастую ни одна из сторон не знает их достаточно хорошо.

Или даже если они знают правила, их интерпретация не совпадает с идеей закона. Результатом является необоснованное возмущение и агрессивное поведение в дорожном движении. Взаимное непонимание также было ярко продемонстрировано в пресс-релизе, присланном на прошлой неделе страховой компанией Gjensidige, чьи комментарии были полны оживленной дискуссии.

Например, был вопрос, действительно ли необходимо слезать с велосипеда на перекрестке, если по городу рядом едут два велосипедиста. Мы попросили дополнительных комментариев у представителя Департамента шоссейных дорог, Моники Хейнранд.

”Если велосипедисту нужно перейти дорогу, самый безопасный способ — это сойти с велосипеда и толкать его рядом с собой. При пересечении пешеходного перехода на велосипеде, перед выездом на проезжую часть следует на всякий случай снизить скорость, убедиться в безопасности движения и пересечь дорогу со скоростью пешехода. Следует принять во внимание, что едущие прямо водители не обязаны уступать дорогу велосипедисту. На проезжей части следует ехать на велосипеде как можно ближе к правому краю проезжей части, что позволяет другому транспорту безопасно проехать мимо велосипедиста. Таким образом, два велосипедиста определенно не могут ехать рядом по городской проезжей части, так как это поставит под угрозу как их самих, так и других участников дорожного движения”, пояснила руководитель отдела профилактики Департамента шоссейных дорог Моника Хейнрайд.

Безопасное движение начинается с взаимного уважения и соблюдения правил дорожного движения. Это означает, что водитель должен замечать и уважать велосипедиста, и так же должен вести себя велосипедист.

Несмотря на то, что в большинстве случаев Закон о дорожном движении предписывает, как именно следует действовать, всегда ожидается, что участник дорожного движения будет размышлять, исходя из данной ситуации. Мы принятии решений мы руководствуемся здравым смыслом, проявляем внимательность, и не настаиваем на своих правах любой ценой, если есть риск, что в результате кто-то пострадает.

Как было отмечено и в комментариях: главное — это отношение людей; никто не будет обижаться на различия, если у них есть причина, но один из самых важных аспектов безопасности — это уважать других и думать о них. Ведь если вы считаетесь с другими, вы помогаете создать более безопасную культуру движения.

Маарика Мюрк, руководитель отдела по рассмотрению ущербов Gjensidige, подчеркивает важность безопасности дорожного движения и напоминает: ”В дорожном движении мы также являемся примером для детей, которые только учатся вести себя в различных ситуациях. Будьте осторожны и подавайте хороший пример, знайте законы и не теряйте здравый смысл”.

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