Когда следует обращаться в комиссию по трудовым спорам?

В сложной экономической ситуации возникает большее количество трудовых споров, поскольку попавшие в тяжёлое положение работодатели пытаются избавиться от работников с наименьшими затратами. В случае разногласий стороны трудового договора могут обратиться для решения спора либо в комиссию по трудовым спорам, либо в суд, и по словам юриста Катрин Мартис, самый быстрый и недорогой способ — это решать спор в комиссии по трудовым спорам.
Катрин Мартис, бывшая глава комиссии по трудовым спорам и нынешний юрист HUGO.legal, рекомендует в случае возникновения спора сначала попытаться разрешить его обоюдным соглашением, чтобы обе стороны были удовлетворены, а если это не сработает, обратиться в комиссию по трудовым спорам. ”Трудовые споры — это повседневная жизнь юристов, как и представление клиентов в комиссии по трудовым спорам. Часто стороны достаточно рассорились, и соглашение уже невозможно без постороннего вмешательства, тогда действительно имеет смысл урегулировать спор через комиссию по трудовым спорам — это быстрый процесс, лица, принимающие решения, независимы, и, к тому же, процесс бесплатный для людей. Другой вариант — обратиться в суд, но на это уходит больше времени, и вам придется платить как государственную пошлину по определенным искам, так и гонорары юристу”, — сказала Мартис.
Мартис рекомендует до обращения в комиссию по трудовым спорам проконсультироваться с юристом, так как корректная подача заявления — это важный первый шаг.
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С какими проблемами следует обращаться в комиссию по трудовым спорам?
По словам Катрин Мартис, в комиссию по трудовым спорам можно обращаться в случае почти всех проблем, вытекающих из отношений трудового договора, к ней обращаются в основном по спорам, касающимся заработной платы и компенсаций, расторжения трудового договора и по поводу выявления трудового отношения в смысле трудового договора. ”Комиссия по трудовым спорам в своей работе руководствуется Законом о разрешении трудовых споров и разрешает споры, вытекающие из трудовых договоров. Однако следует отметить, что этот закон не применяется к разрешению спора о компенсации ущерба, причиненного несчастным случаем на работе или профессиональным заболеванием, в случае полученной травмы или причинения смерти”.
Существует три основных ситуации, в которых работнику обязательно стоит обратиться в комиссию по трудовым спорам:
Если работодатель не заплатил заработную плату и компенсации;
Выявление трудового отношения — если заключён договор поручения или договор подряда, который по своей сути отвечает признакам трудового договора, то для получения части социальных гарантий необходимо идентифицировать трудовые отношения;
Если расторжение трудового договора работодателем является ничтожным.
Решение комиссии по трудовым спорам доводится до сведения сторон в течение десяти рабочих дней после слушания.
Наконец, Мартис напоминает, что требования о заработной плате могут быть поданы в течение 3 лет, а расторжение трудового договора оспаривается в течение 30 календарных дней со дня получения работником уведомления о расторжении трудового договора, а не с даты расторжения. указанной в заявлении. Сроки по остальным спорам истекают в течение 4 месяцев.
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