Когда следует обращаться в комиссию по трудовым спорам?

Катрин Мартис, бывшая глава комиссии по трудовым спорам и нынешний юрист HUGO.legal, рекомендует в случае возникновения спора сначала попытаться разрешить его обоюдным соглашением, чтобы обе стороны были удовлетворены, а если это не сработает, обратиться в комиссию по трудовым спорам. ”Трудовые споры — это повседневная жизнь юристов, как и представление клиентов в комиссии по трудовым спорам. Часто стороны достаточно рассорились, и соглашение уже невозможно без постороннего вмешательства, тогда действительно имеет смысл урегулировать спор через комиссию по трудовым спорам — это быстрый процесс, лица, принимающие решения, независимы, и, к тому же, процесс бесплатный для людей. Другой вариант — обратиться в суд, но на это уходит больше времени, и вам придется платить как государственную пошлину по определенным искам, так и гонорары юристу”, — сказала Мартис.

Мартис рекомендует до обращения в комиссию по трудовым спорам проконсультироваться с юристом, так как корректная подача заявления — это важный первый шаг.

Бесплатно подготовить правильное заявление в комиссию по трудовым спорам помогает робот по трудовым спорам.

С какими проблемами следует обращаться в комиссию по трудовым спорам?

По словам Катрин Мартис, в комиссию по трудовым спорам можно обращаться в случае почти всех проблем, вытекающих из отношений трудового договора, к ней обращаются в основном по спорам, касающимся заработной платы и компенсаций, расторжения трудового договора и по поводу выявления трудового отношения в смысле трудового договора. ”Комиссия по трудовым спорам в своей работе руководствуется Законом о разрешении трудовых споров и разрешает споры, вытекающие из трудовых договоров. Однако следует отметить, что этот закон не применяется к разрешению спора о компенсации ущерба, причиненного несчастным случаем на работе или профессиональным заболеванием, в случае полученной травмы или причинения смерти”.

Существует три основных ситуации, в которых работнику обязательно стоит обратиться в комиссию по трудовым спорам: