Когда парки забиты: с таллиннской городской природой теперь можно ознакомиться виртуально

На интернет-странице Linnaloodus увлекательных открытий хватит как взрослым, так и детям. Здесь вы найдете не только информацию о возможностях виртуального знакомства с городской природой Таллинна, но также информацию о Ботаническом саде, зоопарке, парке Кадриорг, а также о природе и истории столичных кладбищ.

На интернет-страничке, приняв участие в интерактивной викторине ”Таллинн ищет фанатов природы”, также можно проверить свои знания и навыки, и повысить уровень осведомленности об окружающей среде. Еженедельно здесь публикуются новые вопросы, на которые в течение недели нужно найти ответы. Вопросы связаны со знанием природы Таллинна. Среди правильно ответивших на вопросы будут разыгрываться призы.

Одной из возможностей приятно скрасить досуг в условиях домашнего карантина является занятие искусством. Детей и взрослых, а также семьи приглашают присылать свои работы на художественный конкурс Ökopilk. Работы, выполненные в совершенно любой технике, нужно сфотографировать и загрузить на эту страничку.

За посвященной городской природе интернет-страничкой стоит следить регулярно — она постоянно обновляется.