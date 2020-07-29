29.07.2020, 10:10

Когда отремонтируют комплекс Маарьямяги на Пирита теэ?

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Appikarje Pirita teel 27.07.2020 Foto: Andres Putting

На днях в очередной раз внимание общественности привлек комплекс Маарьямяги. Кто-то из горожан вывесил полотно: "SOS — нужен ремонт". RusDelfi спросил у городских чиновников, собираются ли они реставрировать советское сооружение.


"Действительно, возведенный еще в советское время на Маарьямяги комплекс нуждается в капитальном ремонте, и мы действуем в этом направлении", — заверил руководитель отдела городской среды управы района Кесклинн Айгар Пильснер.

По его словам, перед началом вспышки вирусной инфекции город вел переговоры с Министерством окружающей среды, чтобы привести в порядок кадастровые единицы и получить финансирование как на реставрацию всего комплекса (в том числе ливневой канализации), так и ежегодное текущее обслуживание.

"Также комплекс на Маарьямяги должен был остаться в собственности города как целый объект. Из-за сложившейся по причине коронакризиса экономической ситуации решение по этой теме еще не принято", — ответил чиновник.

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