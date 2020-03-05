Когда до школы 6000 км: из-за коронавируса эстонский мальчик вернулся из Пекина в Таллинн, но уроки посещать не перестал

Школьник из Эстонии попал в китайко-английскую школу в Пекине с помощью стипендии. В Пекине уже проживал его отец, поэтому переехать туда было не сложно.

Однако уже какое-то время ему приходится посещать уроки с расстояния в 6000 километров, а виной всему коронавирус. Когда в середине января стало известно, что коронавирус подобрался близко к Пекину, школа продлила каникулы, а когда в Пекине выявили первый случай заражения, занятия отложили еще на три недели.

Родители при первой же возможности отправили сына в Эстонию к бабушке и дедушке. Ему посчастливилось улететь, так как авиакомпании начали постепенно отменять рейсы в Китай.

Другие его одноклассники тоже улетели из Китая, в Пекине остались лишь местные. Хотя Пекин не находится в режиме карантина, как Ухань или некоторые города в Северной Италии, но обычная жизнь нарушена: такси не вызвать, магазины, спортзалы и развлекательные заведения закрыты, среди продуктовых магазинов работают лишь единицы. Улицы города с 22 млн жителей пусты.

По словам мальчика, из его класса, вроде бы, никто не заболел. А для того, чтобы ученики вообще не отстали от программы, пекинская школа ввела заочное обучение. Каждый день ученики смотрят, на каких предметах нужно сосредоточиться, скачивают выданные учителями руководства, выполняют задания и отсылают их на проверку.