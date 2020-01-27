Коби Брайант разбился на том же типе вертолета, что в 2005 году упал в Таллиннский залив

Вертолет Sikorsky S-76, на котором летел спортсмен, оказался того же типа, что вертолет, который в 2005 году при обслуживании линии Таллинн-Хельсинки упал в Финской залив недалеко от острова Найссаар. Тогда на борту Copterline находилось шесть граждан Финляндии, четыре гражданина Эстонии и два гражданина США. Пилоты были финнами. Все умерли в результате утопления.

Причиной крушения Copterline стала неисправность системы управления. Проведенная в США экспертиза установила, что все случилось в результате поломки гидроусилителя.

Что касается вчерашней аварии, то ее причины выясняются. Очевидцы сообщают, что за несколько минут до крушения слышали, как у пролетавшего вертолета заглох двигатель.