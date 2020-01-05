Коалиция во главе с США приостановила операцию в Ираке. Это решение касается и эстонских солдат

Сообщается, что временная приостановка операции вызвана увеличением количества атак на базы коалиции в Ираке.

"Неоднократные ракетные обстрелы последних двух месяцев, осуществляемые элементами "Катаиб Хезболлах", привели к гибели представителей иракских служб безопасности и гражданина США. В результате мы теперь полностью привержены защите иракских баз, где размещены войска коалиции. Это ограничивает нашу способность проводить тренировки с партнерами и оказывать помощь в их операциях против террористической группировки "Исламское государство", поэтому мы приостановили эту деятельность", — говорится в сообщении.

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При этом в коалиции отметили, что данное решение может быть пересмотрено.

Таким образом после прекращения операции земля Ирака, воздушное и морское пространство может быть полностью закрыто для иностранных армий. Также возможна подача жалобы в ООН в связи с авиаударами армии США по Ираку.

Руководитель по стратегической коммуникации Министерства обороны Эстонии Сусан Лиллевяли вчера сказала Delfi, что сейчас в Ираке находится состоящая из шести человек эстонская учебная команда в рамках возглавляемой США военной операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против террористической группировки "Исламское государство".