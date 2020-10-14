Коалиция пока не сформировала вопрос для референдума о браке

По словам члена парламентской группы по вопросам демократии Яака Валге (EKRE), последнее обсуждение состоялось в понедельник. Дальнейшие дебаты зависят от рабочего графика министров. ”Когда мы встретимся, то, возможно, что достигнем и соглашения”, — сказал Валге.

Какова будет формулировка вопроса на референдуме, пока не решено даже в рабочей группе. Валге говорит, что они, безусловно, примут во внимание замечание канцлера права и будут следовать им.

Будет ли проходить референдум одновременно с выборами в органы местного самоуправления, тоже пока неясно.

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