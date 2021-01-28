Коалиция определилась с порядком замещения премьер-министра в его отсутствие

Премьер-министр Кая Каллас своим распоряжением утвердила порядок своего замещения. Первым заместителем премьер-министра по традиции становится руководитель правительственной делегации второй по величине коалиционной партии, далее в очереди на замещение чередуются министры обеих партий.

В отсутствие премьер-министра его первым заместителем является министр административного управления Яак Ааб, вторым заместителем — министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, третьим заметителем — министр здоровья и труда Танель Кийк. Очередь на замещение охватывает всех министров.

Кроме того, постановление премьер-министра предусматривает порядок замещения министров, если они из-за отпуска, болезни, командировки или в силу других причин временно не могут исполнять свои обязанности. Каждому министру назначено три заместителя.

Государственный секретарь также ознакомил сегодня правительство с тем, как организована работа кабинета, полномочиями министров по руководству министерствами и сферами ответственности министров.