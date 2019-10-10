Коалиция не хочет решать проблему серых паспортов? Почему детям родителей-россиян отказано в гражданстве

"Предложение правительства же ограничивает круг до 1500 детей, требуя, чтобы один из родителей был серопаспортником. Это значит, что законопроект коалиции вообще не касается детей, оба родителя которых являются гражданами России. А именно их среди детей-неграждан у нас больше всего!", — утверждает Осиновский.

Интересно, что большинство центристов, для которых русские голоса крайне важны, не голосовали против проекта соцдемов или вовсе поддержали его. Дмитрий Дмитриев, Михаил Корб, Игорь Кравченко, Михаил Стальнухин — воздержались от голосования. Оудекки Лооне (выступает за образование на русском языке) и Андрей Коробейник поддержали Социал-демократическую партию. Наталья Малеус, Мартин Репинский, Виктор Васильев и Мария Юферева-Скуратовски не пошли против системы и последовали примеру коллег по партии.

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Экс-старейшина Ласнамяэ, депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски в интервью RusDelfi объяснила свой выбор так: "Я проголосовала за отклонение поправок от социал-демократов, потому что они вступают в противоречие с законопроектом 57 SE об изменении Закона о гражданстве и Закона об основной школе и гимназии, который я поддерживаю и считаю более содержательным. Невозможно одновременно принять два идентичных закона, пункты которых между собой не согласуются".

Коробейник не увидел в этом проблемы. "Направление дискуссии — совершенно правильное. Любые шаги по искоренению ”серых паспортов” в Эстонии — достойны, чтобы о них поговорить. Поэтому я поддержал эту идею. Первое чтение законопроекта — это не его принятие", — заявил он в беседе с нашим корреспондентом.

Двойное гражданство до 21 года? Все-таки нет

Jüri Ratas riigikogu ees. Foto: Jaanus Lensment

Как утверждает Осиновский, в Рийгикогу прошел законопроект центристов, который, по сути, создает в Эстонии статус условного гражданства. "Это значит, что дети будут получать гражданство в упрощенном порядке лишь формально. В действительности же до достижения ими совершеннолетия полноценными гражданами они стать не смогут. Дело в том, что в законопроект специально вписано требование, согласно которому ребенок обязан сначала отказаться от гражданства Российской Федерации, но российские законы такую возможность не предусматривают", — утверждает он.

Речь идет о двойном гражданстве. Соцдемы предлагали право сохранить двойное гражданство до 21 года, но центристы эту идею не поддержали.

"Центристская партия подала поправку, которая позволит, получить гражданство сразу после того, как ребенок подал заявление на отказ от другого гражданства. То есть не нужно ждать ответа, — говорит Коробейник. — Я лично не вижу драмы, чтобы человек дождался 18 лет и решил, какое гражданство он хочет себе оставить. Я не говорю о том, что дети не могут сами принимать решения. Но в 18 лет это решение будет более взвешенным, в целом, никто ничего не потеряет, право на получение все равно будет. Не бывает такого, что, например, в Россия 17-ти или 18-летнего человека не освободят от гражданства".

Пустой шум?