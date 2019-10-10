Коалиция не хочет решать проблему серых паспортов? Почему детям родителей-россиян отказано в гражданстве

Соцдемы предложили закон, который позволил бы получить эстонский паспорт 8000 неграждан. Его отклонили. RusDelfi разобрался, что это был за законопроект.
"Серые паспорта" — одна из главных предвыборных тем для Центристской партии. Центристы инициировали законопроект, который уже прошел первое чтение в Рийгикогу. Его смысл сводится к тому, что если у одного из родителей "серый паспорт", а второй — гражданин зарубежного государства, то они могут ходатайствовать о гражданстве ЭР для ребенка. Это коснется примерно 1500 несовершеннолетних.
Во вторник парламент отклонил поправки к Закону о гражданстве от социал-демократов. По словам Евгения Осиновского (экс-лидера соцдемов), благодаря изменениям, почти 8 000 детей могли получить гражданство в упрощенном порядке. Что это за законопроект и чем он отличается от предложения центристов?
Принципиальная разница двух законов, как отметил Осиновский, в интервью RusDelfi в том, что соцдемы хотят предоставить гражданство Эстонии всем детям, семьи которых жили в Эстонии в момент восстановления независимости в 1991 году, независимо от гражданства их родителей. В случае принятия законопроекта социал-демократов гражданами Эстонии смогли бы стать ориентировочно 8 000 детей.
"Предложение правительства же ограничивает круг до 1500 детей, требуя, чтобы один из родителей был серопаспортником. Это значит, что законопроект коалиции вообще не касается детей, оба родителя которых являются гражданами России. А именно их среди детей-неграждан у нас больше всего!", — утверждает Осиновский.
Экс-старейшина Ласнамяэ, депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски в интервью RusDelfi объяснила свой выбор так: "Я проголосовала за отклонение поправок от социал-демократов, потому что они вступают в противоречие с законопроектом 57 SE об изменении Закона о гражданстве и Закона об основной школе и гимназии, который я поддерживаю и считаю более содержательным. Невозможно одновременно принять два идентичных закона, пункты которых между собой не согласуются".
Коробейник не увидел в этом проблемы. "Направление дискуссии — совершенно правильное. Любые шаги по искоренению ”серых паспортов” в Эстонии — достойны, чтобы о них поговорить. Поэтому я поддержал эту идею. Первое чтение законопроекта — это не его принятие", — заявил он в беседе с нашим корреспондентом.
Двойное гражданство до 21 года? Все-таки нет
Как утверждает Осиновский, в Рийгикогу прошел законопроект центристов, который, по сути, создает в Эстонии статус условного гражданства. "Это значит, что дети будут получать гражданство в упрощенном порядке лишь формально. В действительности же до достижения ими совершеннолетия полноценными гражданами они стать не смогут. Дело в том, что в законопроект специально вписано требование, согласно которому ребенок обязан сначала отказаться от гражданства Российской Федерации, но российские законы такую возможность не предусматривают", — утверждает он.
Речь идет о двойном гражданстве. Соцдемы предлагали право сохранить двойное гражданство до 21 года, но центристы эту идею не поддержали.
"Центристская партия подала поправку, которая позволит, получить гражданство сразу после того, как ребенок подал заявление на отказ от другого гражданства. То есть не нужно ждать ответа, — говорит Коробейник. — Я лично не вижу драмы, чтобы человек дождался 18 лет и решил, какое гражданство он хочет себе оставить. Я не говорю о том, что дети не могут сами принимать решения. Но в 18 лет это решение будет более взвешенным, в целом, никто ничего не потеряет, право на получение все равно будет. Не бывает такого, что, например, в Россия 17-ти или 18-летнего человека не освободят от гражданства".
Пустой шум?
"При создании этого правительства русскоязычные центристы защищали сотрудничество с правыми радикалами, ссылаясь на позитивные для русскоязычных изменения в политике гражданства, — считает Осиновский. — Теперь уже все видят, что на самом деле никаких реальных изменений не будет — консерваторов интересуют эстонские голоса, а для центристов в правительстве интересы русских никогда не были приоритетом. Ссориться со своими партнерами из-за русских они не будут. Но можете быть уверены, о русских центристы обязательно ”вспомнят”. Уже в 2021 году, когда пройдут местные выборы.
Действительно, коллеги центристов по коалиции — правые партии — Isamaa и EKRE. Для них решение проблемы "серых паспортов" всегда оставалось одним: пусть учат язык и сдают экзамен. Теперь же, когда они сидят с Центристской партией за одним столом, это решение немного нужно пересматривать. Предложение от соцдемов, чтобы сразу выдать 8000 детям паспорт Эстонии, слишком "простое". И поэтому центристы не могли пойти на этот шаг, в ушерб коалиции. Как отметил Коробейник, партнеры должны идти на уступки. Более сложный вариант, который поддержало парламентское большинство, и есть эти уступки. Вроде и есть поблажки, но не слишком большие.
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