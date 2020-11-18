18.11.2020, 19:19
Коалиция хочет провести референдум о браке 18 апреля. Выяснился и выносимый на него вопрос(2)
Правительство решило, что всенародный референдум по браку состоится 18 апреля.
Правительство решило, что всенародный референдум по браку состоится 18 апреля.
Согласно проекту правительственной коалиции, на референдум 18 апреля 2021 года будет вынесен следующий вопрос: "Должен ли в Эстонии брак остаться союзом между мужчиной и женщиной?"
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