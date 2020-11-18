18.11.2020, 19:19

Коалиция хочет провести референдум о браке 18 апреля. Выяснился и выносимый на него вопрос

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EST
Коалиция хочет провести референдум о браке 18 апреля. Выяснился и выносимый на него вопрос
Tiit Blaat

Правительство решило, что всенародный референдум по браку состоится 18 апреля.

Согласно проекту правительственной коалиции, на референдум 18 апреля 2021 года будет вынесен следующий вопрос: "Должен ли в Эстонии брак остаться союзом между мужчиной и женщиной?"

Новость будет дополнена.

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