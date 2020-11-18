Коалиция хочет провести референдум о браке 18 апреля. Выяснился и выносимый на него вопрос(9)
Правительство решило, что всенародный референдум по браку состоится 18 апреля.
Правительство решило, что всенародный референдум по браку состоится 18 апреля.
Согласно проекту правительственной коалиции, на референдум 18 апреля 2021 года будет вынесен следующий вопрос: "Должен ли в Эстонии брак остаться союзом между мужчиной и женщиной?"
В пояснительной записке законопроекту о проведении референдума есть ссылка на 27-ю статью Конституции, которая гласит, что "Семья как основа общества находится под защитой государства, а также на Закон о семье, где записано, что брак заключается между мужчиной и женщиной.
Статья 105 Конституции предусматривает, что у Рийгикогу есть право вынести законопроект и какой-либо другой вопрос на всенародный референдум. Решение принимается большинством голосов участников референдума.
Находящиеся в оппозиции социал-демократы ранее выступали против проведения референдума о браке. По словам лидера соцдемов Индрека Саара, фракция партии в Рийгикогу будет всеми имеющимися возможностями противодействовать прохождению Закона о референдуме в парламенте.
Как сказал Саар, соцдемы обсудили тему референдума с крупнейшей оппозиционной политической силой - Партией Реформ, которая тоже намерена выступить против законопроекта.
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