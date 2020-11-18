Коалиция хочет провести референдум о браке 18 апреля. Выяснился и выносимый на него вопрос

Согласно проекту правительственной коалиции, на референдум 18 апреля 2021 года будет вынесен следующий вопрос: "Должен ли в Эстонии брак остаться союзом между мужчиной и женщиной?"

В пояснительной записке законопроекту о проведении референдума есть ссылка на 27-ю статью Конституции, которая гласит, что "Семья как основа общества находится под защитой государства, а также на Закон о семье, где записано, что брак заключается между мужчиной и женщиной.

Статья 105 Конституции предусматривает, что у Рийгикогу есть право вынести законопроект и какой-либо другой вопрос на всенародный референдум. Решение принимается большинством голосов участников референдума.

Находящиеся в оппозиции социал-демократы ранее выступали против проведения референдума о браке. По словам лидера соцдемов Индрека Саара, фракция партии в Рийгикогу будет всеми имеющимися возможностями противодействовать прохождению Закона о референдуме в парламенте.

Как сказал Саар, соцдемы обсудили тему референдума с крупнейшей оппозиционной политической силой - Партией Реформ, которая тоже намерена выступить против законопроекта.