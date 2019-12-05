Коалиция хочет полностью отменить аптечную реформу. Оптовые торговцы по-прежнему смогут владеть аптеками

Соответствующий законопроект, разработанный рабочей группой по анализу аптечной реформы, будет, по всей вероятности, внесен в ближайшую пятницу или понедельник, сообщил портал ERR.

Рабочая версия законопроекта переворачивает реформу с ног на голову: она предусматривает отмену требования, согласно которому доля участия в каждой аптеке в размере более 50% должна принадлежать провизору, отмену запрета на владение аптеками для оптовых торговцев лекарствами и смягчение ограничений на филиалы аптек; по поводу снятия ограничений с рынка розничной торговли лекарственными препаратами, т.е. разрешения продавать безрецептурные препараты в обычных магазинах и автозаправочных станциях, окончательное решение пока не принято.

Пять лет назад был утвержден план аптечной реформы, согласно которому с 1 апреля 2020 года каждая аптека должна принадлежать провизору, то есть специалисту с высшим фармацевтическим образованием, одному провизору разрешается владеть не более чем четырьмя аптеками (в городах с населением более 4000 человек), в одной из которых он должен сам работать директором.

За полгода до вступления реформы в силу новым требованиям полностью соответствуют лишь около 170 аптек, то есть одна треть от их общего числа в Эстонии — в общей сложности закрытие угрожает 329 аптекам, из которых 250 находятся в городах с населением более 4000 человек.