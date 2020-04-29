Коалиция EKREIKE у власти уже ровно год

”Первый год правящего союза был богатым на события и не раз бросал нам очень серьезные вызовы. Будь то активизировавшиеся после вступления правительства в должность дебаты по поводу достижения экономикой Эстонии и Европы климатической нейтральности или пришедшийся на конец первого года коалиции вызванный коронавирусом кризис здравоохранения и экономики. Я рад, что мы смогли в этих ситуациях найти выход из положения и принять важные решения”, — обрисовал премьер-министр Юри Ратас события, ставшие определяющими для первого года правительства.

Премьер-министр отметил, что уже сегодня ясно: следующий год в основном будет связан с тем, что вернуть повседневную жизнь в нормальное русло, которого ее лишил коронавирус. ”Вирус, угрожавший жизням и здоровью людей как в Эстонии, так и во всем мире, уже изменил большинство наших повседневных привычек, но его влияние на наши будни, экономику и другие сферы жизни сохранится еще надолго. Задачей государства и правительства является реагировать на эти перемены, при необходимости решать проблемы и поддерживать наших трудящихся, предприятия, а также самые уязвимые группы общества”, — сказал Ратас.

Премьер-министр сформулировал три центральных вопроса, которые стоят перед нами:

1. Найти перспективные решения для вопросов, от которых зависит благополучие наших людей, семей, предприятий и таким образом и всей Эстонии.

Например: социальные нормы, способствующие полезному для здоровья поведению, рабочие места для потерявших работу, готовность в будущим кризисам.

2. Развивать наши сильные стороны, вышедшие на первый план на фоне кризиса, и открывшиеся возможности.

Например: применение цифровых решений в повседневной жизни, работе и учебе, перезапуск нашей национальной авиакомпании.

3. Освежить наши представления о будущем.

Например: в 2020 году должна быть готов долгосрочная стратегия развития Эстонии „Eesti 2035”, целью которой является рост и поддержка благосостояния наших людей таким образом, чтобы Эстонии и 15 лет спустя была для них лучшим местом для жизни и работы. Кроме того, в этом году завершается значительная часть программ развития по сферам, и, обновляя их, правительство ставит стратегические задачи на будущее в различных областях жизни.