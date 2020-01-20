Коалиция центристов и реформистов в Тарту развалилась

Руководство тартуского отделения Партии реформ и фракция реформистов в Тартуском городском собрании решили на сегодняшнем заседании прекратить сотрудничество с Центристской партией и сформировать новую коалицию с фракцией социал-демократической партии.
"В сложившейся ситуации, когда Центристская партия не едина в вопросе, как разрешить внутрипартийные противоречия, сложно представить, как Центристская партия будет участвовать в руководстве городом Тарту", - сказал мэр Урмас Клаас.
По словам градоначальника, сохранение сегодняшней ситуации не в интересах города Тарту. "Ранее мы хорошо сотрудничали с Центристами в горсобрании, но в последнее время способ, которым ведут дела центристы, изменился", - добавил Клаас.
"Для Тарту очень важно, чтобы в коалиции в горсобрании была рабочая, открытая и доверительная атмосфера. Если ее нет, то может пострадать работа, чего я как мэр допустить не могу".
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