Коалиция центристов и реформистов в Тарту развалилась

"В сложившейся ситуации, когда Центристская партия не едина в вопросе, как разрешить внутрипартийные противоречия, сложно представить, как Центристская партия будет участвовать в руководстве городом Тарту", - сказал мэр Урмас Клаас.

По словам градоначальника, сохранение сегодняшней ситуации не в интересах города Тарту. "Ранее мы хорошо сотрудничали с Центристами в горсобрании, но в последнее время способ, которым ведут дела центристы, изменился", - добавил Клаас.

"Для Тарту очень важно, чтобы в коалиции в горсобрании была рабочая, открытая и доверительная атмосфера. Если ее нет, то может пострадать работа, чего я как мэр допустить не могу".