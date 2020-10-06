Книгу Леннарта Мери "Серебристо-белый путь" впервые перевели на русский язык

Книга, написанная эстонским писателем, историком и первым президентом Эстонии Леннартом Мери ”Серебристо-белый путь”, — значимое произведение, которое было переведено на финский и итальянский языки, однако на русский язык его перевели только сейчас, по инициативе и при поддержке предпринимателя Александра Цихилова.

Ценная книга для русской общины

Предприниматель Александр Цихилов, финансово поддержавший благотворительный проект по изданию книги, рассказал, что его учитель эстонского языка порекомендовал ему прочитать книгу ”Серебристо-белый путь”, чтобы лучше понять историю, этногенез, культуру, духовный мир и менталитет финно-угров, населявших территорию современной Эстонии. К удивлению бизнесмена, оказалось, что эта книга, написанная Леннартом Мери в 1976 году, не была переведена на русский язык. В 1983 году она была опубликована на финском языке, а в 2016 году — даже на итальянском.

Поскольку за 44 года русскоязычная версия так и не появилась, Александр Цихилов со своей командой — коллегами из Admiral Markets — решили восполнить этот пробел.

Издатель Нелли Абашина-Мельц так описывает предложение Цихилова: ”В издательство пришел молодой человек, можно сказать, меценат, который выразил желание прочитать ”Серебристо-белый путь” на русском языке. И мы с удивлением обнаружили, что на русский язык эта книга не была переведена. Так появилась хорошая возможность перевести книгу с человеком, который хотел ее прочитать”.

Старший сын Леннарта Мери тоже принял участие

К проекту присоединился и сын Леннарта Мери Март Мери, который любезно передал права на издание книги, написал к ней вступление и предоставил уникальные фотографии из семейного архива, которые ранее нигде не публиковались. В переведенном произведении также можно познакомиться с воспоминаниями друзей Леннарта Мери и речами, произнесенными им на посту президента.

Над переводом работали два переводчика Лейви Шер и Григорий Трапидо. Позже они признались, что эта работа была одной из самых сложных в их переводческой карьере: было сложно переводить на современный русский язык большое количество фольклорных материалов прошлых веков.