Книгу Леннарта Мери "Серебристо-белый путь" впервые перевели на русский язык
Издан русский перевод книги Леннарта Мери ”Серебристо-белый путь” (Hõbevalge).
Издан русский перевод книги Леннарта Мери ”Серебристо-белый путь” (Hõbevalge).
Книга, написанная эстонским писателем, историком и первым президентом Эстонии Леннартом Мери ”Серебристо-белый путь”, — фундаментальный культурно-исторический труд, который в разное время был переведен на финский и итальянский языки, однако на русский язык его перевели только сейчас, по инициативе и при поддержке предпринимателя Александра Цихилова и компании Admiral Markets.
Полезная книга для русского читателя
Предприниматель Александр Цихилов, финансово поддержавший благотворительный проект по изданию книги, рассказал, что его учительница эстонского языка порекомендовала ему прочитать книгу ”Серебристо-белый путь”, чтобы лучше понять историю, этногенез, культуру, духовный мир и менталитет финно-угорских народов, населявших в период от позднего неолита до Высокого Средневековья территории, где сейчас располагается современное эстонское государство. Так случилось, оказалось, что эта книга, написанная Леннартом Мери в 1976 году, не была до сих пор переведена на русский язык. В 1983 году она была опубликована на финском языке, а в 2016 году — даже на итальянском.
Поскольку за более, чем 40 лет с момента написания Леннартом Мери книги, её русскоязычная версия так и не появилась, Александр Цихилов со своими коллегами из Admiral Markets — решили восполнить этот культурный пробел.
Издатель Нелли Абашина-Мельц так описывает предложение Цихилова: ”В издательство пришел человек, можно сказать, меценат, который выразил пожелание, чтобы книга ”Серебристо-белый путь” появилась на русском языке. Так родился проект по переводу книги, организованный человеком, который хотел ее прочитать сам, а также поделиться этой возможностью с другими русскоязычными читателями”.
Старший сын Леннарта Мери тоже принял участие
К проекту присоединился и сын Леннарта Мери Март Мери, который любезно передал права на издание русского перевода книги, написал вступление и предоставил уникальные фотографии из семейного архива, которые ранее нигде не публиковались. В переведенном произведении, также, можно познакомиться с воспоминаниями друзей Леннарта Мери и некоторыми ”знаковыми” речами, произнесенными им на посту президента.
Над переводом работали два переводчика Лейви Шер и Григорий Трапидо. Позднее они признавались, что эта работа была одной из самых сложных в их переводческой карьере: было довольно сложно переводить на современный русский язык большое количество фольклорных материалов прошлых веков.
После завершения перевода к работе приступила команда издательства ”Александра” под руководством главного редактора Нелли Мельц. Все работы финансировало предприятие Admiral Markets.
Весь доход от продаж пойдет в фонд Леннарта Мери
В марте 2020 года книга наконец увидела свет, однако из-за коронавируса ее презентация состоялась только 21 сентября, в здании городской ратуши.
В мероприятии участвовали правительственные чиновники, члены Рийгикогу, журналисты, деятели культуры и искусства, а также представители сообщества предпринимателей. После презентации книгу отправили во все русскоязычные школы Эстонии, чтобы школьники могли познакомиться с этим значимым литературным и историческим произведением, ставшим в Эстонии по-настоящему культовым.
”Еще раз хочу поблагодарить всех коллег, которые помогли осуществить этот проект и организовать презентацию этой книги. Желающие прочитать книгу могут найти ее в книжных магазинах Эстонии. Весь доход от продаж книги пойдет в фонд Леннарта Мери”, — сказал Александр Цихилов.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Больше трёхсот студентов вышли на работу в поликлиники
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус