Книгу Леннарта Мери "Серебристо-белый путь" впервые перевели на русский язык

Книга, написанная эстонским писателем, историком и первым президентом Эстонии Леннартом Мери ”Серебристо-белый путь”, — фундаментальный культурно-исторический труд, который в разное время был переведен на финский и итальянский языки, однако на русский язык его перевели только сейчас, по инициативе и при поддержке предпринимателя Александра Цихилова и компании Admiral Markets.

Полезная книга для русского читателя

Предприниматель Александр Цихилов, финансово поддержавший благотворительный проект по изданию книги, рассказал, что его учительница эстонского языка порекомендовала ему прочитать книгу ”Серебристо-белый путь”, чтобы лучше понять историю, этногенез, культуру, духовный мир и менталитет финно-угорских народов, населявших в период от позднего неолита до Высокого Средневековья территории, где сейчас располагается современное эстонское государство. Так случилось, оказалось, что эта книга, написанная Леннартом Мери в 1976 году, не была до сих пор переведена на русский язык. В 1983 году она была опубликована на финском языке, а в 2016 году — даже на итальянском.

Поскольку за более, чем 40 лет с момента написания Леннартом Мери книги, её русскоязычная версия так и не появилась, Александр Цихилов со своими коллегами из Admiral Markets — решили восполнить этот культурный пробел.

Издатель Нелли Абашина-Мельц так описывает предложение Цихилова: ”В издательство пришел человек, можно сказать, меценат, который выразил пожелание, чтобы книга ”Серебристо-белый путь” появилась на русском языке. Так родился проект по переводу книги, организованный человеком, который хотел ее прочитать сам, а также поделиться этой возможностью с другими русскоязычными читателями”.

Старший сын Леннарта Мери тоже принял участие

К проекту присоединился и сын Леннарта Мери Март Мери, который любезно передал права на издание русского перевода книги, написал вступление и предоставил уникальные фотографии из семейного архива, которые ранее нигде не публиковались. В переведенном произведении, также, можно познакомиться с воспоминаниями друзей Леннарта Мери и некоторыми ”знаковыми” речами, произнесенными им на посту президента.