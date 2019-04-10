Книга американского мастера триллера: ищите ось зла в Эстонии!

Кто такой Генезис? Он — в Эстонии? Он — олицетворение зла или спаситель мира? Последняя книга Роберта Ладлэма, известнейшего создателя теорий заговора и романов о шпионах, была издана шесть лет спустя его смерти. Она переносит читателя в Эстонию — искать тут ось зла. Хотя самолично Ладлэм книгу и не писал, он все же считается ее автором: она была создана на основании его записей и идей.

Ось зла (политика) — термин для обозначения перечня режимов (стран), спонсирующих, по мнению США, терроризм или разрабатывающих оружие массового поражения и способных передать его террористам.

Начинается книга так:

Восточный Берлин, 1987 год

Дождь еще не начался, но свинцово-черное небо должно было вот-вот обрушиться на землю накопленной влагой. Сам воздух, казалось, был насыщен ожиданием, напряжением. Молодой мужчина пересек Унтер-ден-Линден и направился к площади Маркса и Энгельса, с середины которой на центр города взирали невидящими глазами гигантские бронзовые изваяния тевтонских отцов социализма. У них за спиной каменные фризы восхваляли радостную жизнь человека при коммунизме. По-прежнему ни капли дождя. Но ждать оставалось совсем недолго. Еще немного — и тучи порвутся, проливаясь промозглыми струями. ”Это является исторической неизбежностью”, — мысленно отметил мужчина, язвительно употребляя социалистический жаргон. Он был охотником, выслеживающим добычу, и сейчас он почти настиг ее, подошел так близко, как ему еще не удавалось. Тем более было важно скрыть нарастающее внутри напряжение…