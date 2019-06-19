19.06.2019, 12:15

Ключи к богатству доктора Васильева: победа в масштабных государственных тендерах в связанных с ним учреждениях

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Маттиас Калев
Маттиас Калев
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Ключи к богатству доктора Васильева: победа в масштабных государственных тендерах в связанных с ним учреждениях
Rauno Valmar

В то время, как Виктор Васильев (66) в своей телепрограмме ”Tervisevõti” (”Ключ к здоровью”) заставляет улыбаться тысячи зрителей, их совместное супругой предприятие, благодаря госучреждениям, с которыми они тесно связаны, выигрывает масштабные конкурсы по госзакупкам, пишет Eesti Ekspress.

Три года лет назад Васильев декларировал среднемесячный доход на уровне 11 128 евро и имел среди парламентариев-центристов самый высокий доход. В прошлом году среднемесячный доход телеведущего, парламентария, врача, члена совета ЦУ по надзору за предпринимательством в таллиннском водном хозяйстве был еще больше — 24 706 евро.

Васильеву нельзя отказать в уме, он всегда найдет что сказать остроумного тем, кто звонит в его программу. Но выяснение происхождения его доходов оказалось вовсе не веселым делом.Там попахивает весьма неприятно, как это и бывает, когда люди путают личные, государственные и муниципальные кошельки.

Часть доходов Васильева происходит от предприятия TNP Konsultatsioonid . В том числе оно занимается школьными медсестрами. Роль учредителя фирмы - Васильева — их обучение, хотя раньше он был директором компании. Единоличным собственником TNP Konsultatsioonid OÜ является жена Васильева — Елена Томасова. Это известный человек в медицинской области: она работает заместителем директора Департамента здоровья в сфере защиты здоровья. На работе ее ценят, некоторое время она даже исполняла обязанности гендиректора департамента.

Основной источник дохода фирмы Васильевых — патронаж (сестринский уход на дому) — дорогая услуга. В связи со старением населения, спрос на нее растет день ото дня. В прошлом году доход предприятия вырос почти на 15%, достигнув 1,25 млн евро. В годовом отчете компании любезно отмечена и причина: ”Рост объема продаж большей частью обусловлен увеличением финансирования со стороны Больничной кассы”.

И в самом деле, Больничная касса к этой фирме очень любезна. В этом году TNP Konsultatsioonid выиграла два государственных тендера. Оба — в области услуг медсестер (в стационаре и на дому): один на Хийумаа, другой — в Вильянди. По двум тендерам предприятие предложит социальных услуг на 125 589 евро.

Интересным образом консультант TNP Konsultatsioonid Виктор Васильев в 2011 — 2017 году входил в совет Больничной кассы (В.В: ”во время моего пребывания в совете я с такими вопросами не сталкивался, иначе должен был бы от принятия решения самоустраниться, юристы Больничной кассы очень внимательно за этим следят!”)

В то, время, когда Васильев был в совете, TNP Konsultatsioonid не получил заказ Больничной кассы на 730 672 евро. Но за три месяца до отзыва Васильева из совета Больничной кассы фирма выиграла тендер по оказанию школьных услуг здравоохранения на 224 615.

Если связи Васильева как работника TNP и члена совета Больничной кассы кажутся подозрительными, то дело с его супругой Еленой Томасовой еще более странное. В лице Департамента здоровья, заместителем гендиректора которого она работает, мы имеем дело с ведомством, которое непосредственно отвечает за выдачу разрешений и надзор за деятельностью в обрасти патронажа — в том числе и в отношении ее фирмы TNP Konsultatsioonid (В.В.: ”Это не входит в ее рабочую сферу как работника Департамента здоровья. Это проверено юристами, и по их мнению, всё в порядке. Она больше занимается питьевой водой и водой на пляжах, ее качеством).

В самом деле, Томасова в том числе занимается исследованиями качества питьевой воды. Например, в прессе она высказала такое мнение: ”Таллиннская питьевая вода хорошего качества”. Но ведь с водным бизнесом связан и Васильев. Часть его среднемесячного дохода в 11 128 евро идет именно из оклада члена совета ЦУ по надзору за предпринимательством в таллиннском водном хозяйстве.

ТОП

Вот такая это фирма, чей 1,25-миллионный ежегодный доход большей частью образуют поступления от выполнения заказов Больничной кассы. Учредитель предприятия, бывший его руководитель, а ныне консультант долгое время входил в совет Больничной кассы, а его супруга на руководящих ролях в учреждении, которое отвечает за выдачу фирмам разрешений на деятельность и надзора за ними. (В.В.: ”Посмотрите, я абсолютно честный человек. Я не думаю, что вам удастся построить какие-то подозрительные связи, их просто нет!”)

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