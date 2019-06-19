Ключи к богатству доктора Васильева: победа в масштабных государственных тендерах в связанных с ним учреждениях

И в самом деле, Больничная касса к этой фирме очень любезна. В этом году TNP Konsultatsioonid выиграла два государственных тендера. Оба — в области услуг медсестер (в стационаре и на дому): один на Хийумаа, другой — в Вильянди. По двум тендерам предприятие предложит социальных услуг на 125 589 евро.

Интересным образом консультант TNP Konsultatsioonid Виктор Васильев в 2011 — 2017 году входил в совет Больничной кассы (В.В: ”во время моего пребывания в совете я с такими вопросами не сталкивался, иначе должен был бы от принятия решения самоустраниться, юристы Больничной кассы очень внимательно за этим следят!”)

В то, время, когда Васильев был в совете, TNP Konsultatsioonid не получил заказ Больничной кассы на 730 672 евро. Но за три месяца до отзыва Васильева из совета Больничной кассы фирма выиграла тендер по оказанию школьных услуг здравоохранения на 224 615.

Если связи Васильева как работника TNP и члена совета Больничной кассы кажутся подозрительными, то дело с его супругой Еленой Томасовой еще более странное. В лице Департамента здоровья, заместителем гендиректора которого она работает, мы имеем дело с ведомством, которое непосредственно отвечает за выдачу разрешений и надзор за деятельностью в обрасти патронажа — в том числе и в отношении ее фирмы TNP Konsultatsioonid (В.В.: ”Это не входит в ее рабочую сферу как работника Департамента здоровья. Это проверено юристами, и по их мнению, всё в порядке. Она больше занимается питьевой водой и водой на пляжах, ее качеством).

В самом деле, Томасова в том числе занимается исследованиями качества питьевой воды. Например, в прессе она высказала такое мнение: ”Таллиннская питьевая вода хорошего качества”. Но ведь с водным бизнесом связан и Васильев. Часть его среднемесячного дохода в 11 128 евро идет именно из оклада члена совета ЦУ по надзору за предпринимательством в таллиннском водном хозяйстве.

Вот такая это фирма, чей 1,25-миллионный ежегодный доход большей частью образуют поступления от выполнения заказов Больничной кассы. Учредитель предприятия, бывший его руководитель, а ныне консультант долгое время входил в совет Больничной кассы, а его супруга на руководящих ролях в учреждении, которое отвечает за выдачу фирмам разрешений на деятельность и надзора за ними. (В.В.: ”Посмотрите, я абсолютно честный человек. Я не думаю, что вам удастся построить какие-то подозрительные связи, их просто нет!”)