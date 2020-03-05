Клиника ТУ: прибывшие из зоны риска заражения коронавирусом врачи вели себя согласно правилам

Заведующий инфекционным контролем Клиники Тартуского университета Матти Майметс сказал, что врачи повели себя согласно правилам, когда на следующий день после рейса вышли на работу.

"Врачи были здоровы, тогда не было известно о нахождении в самолете инфицированного коронавирусом человека. Инфекционный контроль оценил ситуацию и решил, что им нет необходимости оставаться дома", — объяснил Майметс.

Врачи перестали ходить на работу как только возникло подозрение, что с ними в самолете находился инфицированный коронавирусом человек. Сейчас врачи находятся дома, и они здоровы, подтвердил Майметс.

Ранее Департамент здоровья советовал людям, вернувшимся из зоны риска заражения коронавирусом не выходить на работу и провести 14 дней дома.

Кроме врачей из Клиники Тартуского университета в том де самолете летели и врачи Северо-Эстонской региональной больницы. По возвращении в Таллинн они остались дома на две недели, чтобы следить за своим здоровьем.

Председатель правления региональной больницы Агрис Пеэду сказал, что все сотрудники больницы по возвращению из регионов риска отправляются на 14 дней на домашний карантин. ”После этого они должны проконсультироваться с сестрой по инфекционному контролю, после чего им разрешают вернуться на работу. Это касается и наших работников, вернувшихся из Северной Италии”, — отметил он.