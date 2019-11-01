Клиника ТУ и Больничная касса присоединяются к кампании ”День долголетней дружбы”

В сотрудничестве Центра андрологии и Больничной кассы с 1 ноября в течение 6 месяцев в рамках пилотного проекта предлагается возможность бесплатно пройти медицинское обследование не более 3200 мужчинам в возрасте от 40 до 49 лет при условии, что за последний год они не проходили основательных обследований здоровья. Проверить здоровье можно в Центре андрологии Клиники Тартуского университета в Тарту, а также в филиалах центра в Таллинне, Пярну, Нарве (будет открыт в 2020 году), а также в передвижном кабинете, который объедет всю Эстонию.

Медицинское обследование будет сфокусировано на выяснении рисков в сердечно-сосудистой системе, в здоровье предстательной железы, сексуальном и психическом здоровье. Для бесплатного участия в исследовательской программе мужчинам нужно подписать лист согласия на прохождение обследования и заполнить электронную анкету о состоянии здоровья, после чего последует сдача анализа крови, измерение артериального давления и аппаратный анализ состава тела. На основании собранных данных будет проанализировано состояние здоровья и риски для здоровья. Если будут обнаружены проблемы со здоровьем, то мужчинам предложат пройти дополнительные обследования и возможность лечения в Центре андрологии Клиники Тартуского университета.

По словам председателя правления Больничной кассы Эстонии Райна Лаане, наряду с повышением осведомленности мужчин о своем здоровье не менее важно составить на основании полученных результатов гендерно-специфический отчет о здоровье мужчин. ”Помимо выяснения распространённости уже известных рисков для здоровья нам хотелось бы знать наиболее эффективные способы вовлечения мужчин в медицинское обследование, и подходят ли эти способы для проведения дальнейших выборочных исследований”, — сказал Лаане.

”День долголетней дружбы” представляет собой движение, направленное на то, чтобы мужчины больше заботились о своем здоровье и здоровье своих друзей, чтобы мужчины Эстонии могли прожить здоровыми больше долгих лет, и были бодрыми мужьями для своих жён, счастливыми отцами и дедушками для своих детей и внуков.