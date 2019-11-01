01.11.2019, 09:40

Клиника ТУ и Больничная касса присоединяются к кампании ”День долголетней дружбы”


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Aasta arst Karmen Joller
Aju mudelFoto: Andres Putting

31 октября стартовала кампания ”День долголетней дружбы”, направленная на то, чтобы мужчины больше заботились о своем здоровье. В качестве партнеров кампании участвуют Клиника Тартуского университета и Больничная касса Эстонии.

Цель ”Дня долголетней дружбы” заключается в том, чтобы мужчины стали больше заботиться о своем здоровье и здоровье своих друзей, а также призвать мужчин посвящать больше времени своему здоровью. Клиника Тартуского университета и Больничная касса Эстонии со своей стороны предлагают пройти в рамках проекта медицинское обследование, которое в более широком плане направленно на то, чтобы найти обоснованные решения для поддержания крепкого здоровья мужчин. На основании результатов проекта будет подготовлен отчет о состоянии здоровья эстонских мужчин, в составлении которого окажет поддержку Институт Развития Здоровья.

Директор Центра андрологии Клиники Тартуского университета доцент Маргус Пунаб обращает внимание на то, что в Эстонии в добром здравии мужчины проживают в среднем 52,8 года. ”В то же время продолжительность жизни мужчин в Эстонии составляет 73,9 года, а это значит, что верные решения, направленные на поддержание здоровья, принятые до 50 лет, позволяют прожить более здоровые и полноценные годы во второй половине жизни. Поэтому клиника и Больничная касса призывают мужчин в возрасте 40-49 лет проверить свое здоровье, чтобы своевременно предотвратить возможные проблемы со здоровьем, и если такие проблемы есть, то при первой же возможности приступить к лечению”, — пояснил доктор Пунаб.

В сотрудничестве Центра андрологии и Больничной кассы с 1 ноября в течение 6 месяцев в рамках пилотного проекта предлагается возможность бесплатно пройти медицинское обследование не более 3200 мужчинам в возрасте от 40 до 49 лет при условии, что за последний год они не проходили основательных обследований здоровья. Проверить здоровье можно в Центре андрологии Клиники Тартуского университета в Тарту, а также в филиалах центра в Таллинне, Пярну, Нарве (будет открыт в 2020 году), а также в передвижном кабинете, который объедет всю Эстонию.

Медицинское обследование будет сфокусировано на выяснении рисков в сердечно-сосудистой системе, в здоровье предстательной железы, сексуальном и психическом здоровье. Для бесплатного участия в исследовательской программе мужчинам нужно подписать лист согласия на прохождение обследования и заполнить электронную анкету о состоянии здоровья, после чего последует сдача анализа крови, измерение артериального давления и аппаратный анализ состава тела. На основании собранных данных будет проанализировано состояние здоровья и риски для здоровья. Если будут обнаружены проблемы со здоровьем, то мужчинам предложат пройти дополнительные обследования и возможность лечения в Центре андрологии Клиники Тартуского университета.

По словам председателя правления Больничной кассы Эстонии Райна Лаане, наряду с повышением осведомленности мужчин о своем здоровье не менее важно составить на основании полученных результатов гендерно-специфический отчет о здоровье мужчин. ”Помимо выяснения распространённости уже известных рисков для здоровья нам хотелось бы знать наиболее эффективные способы вовлечения мужчин в медицинское обследование, и подходят ли эти способы для проведения дальнейших выборочных исследований”, — сказал Лаане.

”День долголетней дружбы” представляет собой движение, направленное на то, чтобы мужчины больше заботились о своем здоровье и здоровье своих друзей, чтобы мужчины Эстонии могли прожить здоровыми больше долгих лет, и были бодрыми мужьями для своих жён, счастливыми отцами и дедушками для своих детей и внуков.

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