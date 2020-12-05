Клиника ТУ частично ограничивает плановое лечение

В начале декабря руководство Клиники Тартуского университета решило ограничить плановое лечение, чтобы иметь возможность предоставить дополнительный персонал в отделения с пациентами с COVID-19, пишет RusERR.
В связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом, в клинике ТУ для пациентов с COVID-19 уже открыты два инфекционных отделения, одно из которых на 19 коек теперь заполнено пациентами.
На этой неделе к существующим двум отделениям было добавлено третье с 11-ю койками для пациентов с коронавирусом, нуждающихся в наблюдении и реабилитации.
Член правления и медицинский руководитель Клиники ТУ Андрес Котсар сказал ERR, что плановую работу клиники пришлось ограничить, чтобы обеспечить персоналом созданные отделения.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
«Он ждал своего столика 40 минут, ничего не сказав»
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России