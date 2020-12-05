Клиника ТУ частично ограничивает плановое лечение

В связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом, в клинике ТУ для пациентов с COVID-19 уже открыты два инфекционных отделения, одно из которых на 19 коек теперь заполнено пациентами.

На этой неделе к существующим двум отделениям было добавлено третье с 11-ю койками для пациентов с коронавирусом, нуждающихся в наблюдении и реабилитации.

Член правления и медицинский руководитель Клиники ТУ Андрес Котсар сказал ERR, что плановую работу клиники пришлось ограничить, чтобы обеспечить персоналом созданные отделения.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!