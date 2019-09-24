Клиентка airBaltic лишилась 40 000 евро из-за овербукинга. Что это такое и почему можно не попасть на купленный рейс?

Ольга летела рейсом Мюнхен-Рига-Таллинн, ее обслуживала авиакомпания airBaltic. Она долетела до Риги, встала в очередь на посадку и навсегда запомнила этот день. ”Тут неожиданно оказалось, что мое место занято. airBaltic продал дважды одно место в самолете”, — написала она в редакцию RusDelfi.

Произошел так называемый овербукинг — сверхбронирование. Авиакомпания продала билетов больше, чем мест на борту.

Ольге предложили 250 евро, гостиницу и билеты на самолет утром. ”Они сказали, что была какая-то лотерея, по определению неудачника на борту, в которой мне не повезло”. Компенсация, номер в отеле, билеты на утренний рейс — логичное извинение. Но Ольге непременно нужно было добраться в Таллинн той ночью. Такой возможности ей не предоставили, хотя она заранее купила билет на вечерний рейс.

Потеря — 40 000 евро

”Из-за того, что я не прибыла в Таллинн во время, я потеряла 40 000 евро”, — cказала она. Ольга — профессиональный заводчик собак. Она разводит английских и русских борзых. И именно в тот день Ольга должна была быть рядом с собакой. ”Мои планы были разрушены, не говоря про легко исчисляемые убытки. airBaltic, со своей стороны, получил заполненный самолет”. Подробнее о потере Ольга попросила не рассказывать.

RusDelfi обратился в прибалтийскую авиакомпанию за разъяснениями, почему они используют овербукинг и как часто пассажиры не попадают на забронированный перелет.