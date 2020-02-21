21.02.2020, 15:10

Кландорф больше не возглавляет совет Tallinna Linnatranspordi AS

 (2)
EST
Linnavalitsus pressikonverents
Foto: Priit Simson

Издание Eesti Päevaleht пишет, что вице-мэр Калле Кландорф более не возглавляет совет Tallinna Linnatranspordi AS.

Сам Кландорф объясняет это тем, что вопросы транспорта уже давно не входят в сферу его компетенции и советом должен руководить вице-мэр Андрей Новиков, который на своей должности отвечает за данную область.

Произошли и другие рокировки. Например, вице-мэр Бетина Бешкина вошла в совет SA Tallinna Hambapolikliinik, а вице-мэр Михаил Кылварт — в совет Tallinna Linnahalli AS.

Читайте также: