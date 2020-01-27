Китайцы путешествуют в Эстонию по морю. Tallink: мы в повышенной готовности

"На судах Tallink есть особые правила, как вести себя в момент повышенной опасности распространения вирусных заболеваний. Наши врачи, персонал и работники отеля следят за ситуацией очень тщательно", — подтвердила специалист по коммуникациям Каи-Инес Нельсон порталу Delfi.
Она отметила, что Tallink передает информацию о коронавирусе и рекомендации команде и персоналу от финского Департамента здоровья.
"Работающие на судах врачи и работники в повышенной готовности к возможным случаям заражений. Также мы обращаем особое внимание на требования к гигиене", — добавила она.
Самое популярное время для посещений Хельсинки и Таллинна среди азиатов — летом, зимой гостей из Азии меньше.
У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец
Россиянин бросил сыновей в Шереметьево и оставил записку
Никогда не отвечайте "да" на телефонный звонок, и вот почему
За скрученный пробег хотят штрафовать на миллион рублей