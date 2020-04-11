Китай ужесточает контроль за качеством средств защиты. Это замедляет поступление продукции в Эстонию

Министр государственного управления Яак Ааб, которому было поручено закупить защитные средства, заявил, что вчера китайские власти выпустили специальное распоряжение. Согласно ему, все защитные средства будут подвергаться специальному таможенному контролю перед экспортом.

Поскольку неясно, что это означает, Эстония решила отложить еще один рейс, запланированный на завтра, до следующей недели. Поскольку защитные средства уже укомплектованы, Ааб уверен, что они до Эстонии дойдут.

Советник по связям с общественностью Министерства иностранных дел Кайри Саар-Изоп отметила, что Китай действительно ввел особый контроль за экспортируемыми средствами индивидуальной защиты. Это означает, что экспортируемая из страны продукция должна проходить контроль качества. Для этого должен выдаваться сертификат.

Ааб считает, что Китай ввел проверку из-за того, что власти беспокоятся за репутацию страны. Многие средства индивидуальной защиты производятся в Китае, но в последнее время появилось много новостей о том, что китайская продукция низкого качества.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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