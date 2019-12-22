Киселев: угрозы в в адрес Sputnik в Эстонии создают опасный прецедент

Угрозы в адрес Sputnik Эстония создают опасный прецедент, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в своей программе "Вести Недели" на "России 1".
"Поэтому-то вопрос статуса Sputnik в Таллинне — отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента", — сказал он.
Киселев обратил внимание, что Таллинн предпринял действия против сотрудников российского СМИ под предлогом санкций Евросоюза, введенных лично против него еще в 2014 году. По мнению журналиста, нельзя трактовать персональные санкции шире, чем они есть.
"Но, поведя себя, честно говоря, убого, эстонцы решили распространить персональные санкции в адрес руководителя медиахолдинга на весь медиахолдинг — как если бы бюджет государственной организации был моим личным, персональным бюджетом", — объяснил он, добавив, что подобным образом из всех стран ЕС санкции трактует только Эстония.
Киселев подчеркнул, что у него нет личных банковских счетов в Европе.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал жалобы России на препятствование работы Sputnik комичными.
"Учитывая давление на прессу в Российской федерации, такие жалобы российских официальных лиц на Эстонию просто комичны", — сказал Рейнсалу.
Он также отметил, что в Эстонии применяются санкции ЕС, касающиеся формы собственности Sputnik, это не ограничения в связи с содержанием его работы.
"Персональные санкции против Дмитрия Киселева генерального директора компании "России сегодня", которая является головной организацией для Sputnik, введены в связи с его деятельностью в 2014 году — он помогал оправдывать нападение на Украину, — сказал Рейнсалу. — Эстония поддерживает и всегда поддерживала территориальную целостность Украины и осудила российскую агрессию", — добавил министр.
В пятницу руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд также сообщил Delfi, что в отношении генерального директора МИА "России сегодня" (куда входит агентство Sputnik) Дмитрия Киселева действуют санкции Евросоюза в связи с деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины. По его словам, согласно санкциям, следует заморозить имущество лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц.
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