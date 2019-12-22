Киселев: угрозы в адрес Sputnik в Эстонии создают опасный прецедент

"Поэтому-то вопрос статуса Sputnik в Таллинне — отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента", — сказал он.

Киселев обратил внимание, что Таллинн предпринял действия против сотрудников российского СМИ под предлогом санкций Евросоюза, введенных лично против него еще в 2014 году. По мнению журналиста, нельзя трактовать персональные санкции шире, чем они есть.

"Но, поведя себя, честно говоря, убого, эстонцы решили распространить персональные санкции в адрес руководителя медиахолдинга на весь медиахолдинг — как если бы бюджет государственной организации был моим личным, персональным бюджетом", — объяснил он, добавив, что подобным образом из всех стран ЕС санкции трактует только Эстония.

Киселев подчеркнул, что у него нет личных банковских счетов в Европе.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал жалобы России на препятствование работы Sputnik комичными.

"Учитывая давление на прессу в Российской федерации, такие жалобы российских официальных лиц на Эстонию просто комичны", — сказал Рейнсалу.

Он также отметил, что в Эстонии применяются санкции ЕС, касающиеся формы собственности Sputnik, это не ограничения в связи с содержанием его работы.

"Персональные санкции против Дмитрия Киселева генерального директора компании "России сегодня", которая является головной организацией для Sputnik, введены в связи с его деятельностью в 2014 году — он помогал оправдывать нападение на Украину, — сказал Рейнсалу. — Эстония поддерживает и всегда поддерживала территориальную целостность Украины и осудила российскую агрессию", — добавил министр.