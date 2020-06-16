Кирилл Кяро и другие русскоязычные жители Эстонии просят вернуть "Новости Таллинна" на ПБК

Особый акцент в письме делается на работе "Новостей Таллинна" во время чрезвычайного положения в Эстонии.

"Как нам кажется, именно многочисленные сюжеты ”Новостей” предотвратили возможные нарушения принимаемых властями ограничительных мер: 9 мая русскоязычные жители страны, справившись с непростыми эмоциями, прислушались к призывам и не стали приходить на военное кладбище, журналисты деликатно убеждали прихожан, что Пасхальное богослужение, транслируемое в Интернете, не умаляет высокого смысла важнейшего для верующих праздника. И хотя такой статистики не существует, мы можем только предполагать, сколько тысяч людей остались в эти дни дома и сколько потенциальных жертв коронавируса любой национальности не прибавилось, благодаря этому. ”Кризисный проект” стал образцом социальной ответственности", — говорится в письме.

Также авторы письма характеризуют программу "Новости Таллинна" как достоверный источник новостей.

"Несмотря на наличие радио и телеканалов на русском языке, что нами только приветствуется, огромная аудитория, которая привыкла смотреть «Новости Таллинна» на ПБК, просто выпадет из инфополя, и тысячи людей могут либо остаться в неведении, либо стать жертвами фейковых новостей и даже провокаций. Подобная ситуация, и это понятно всем, крайне опасна", - пишут они.

Среди авторов писем известный киноактер Кирилл Кяро, актеры Русского театра Александр Ивашкевич и Эдуард Томан, директор фестиваля "Золотая маска Эстонии" Светлана Янчек, политолог Леонид Карабешкин и другие известные жители Эстонии.

С полным текстом писем и списком подписавшихся можно ознакомиться ЗДЕСЬ.